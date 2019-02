Trump: Maduro no es un patriota venezolano, es un títere cubano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes durante su visita a la Universidad de Florida que su administración respalda a los millones de venezolanos que luchan por la restitución de la democracia en el país.

"En Venezuela, y en el hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad está renaciendo. Estamos aquí para apoyar al patriotismo de la Asamblea Nacional y el increíble coraje del presidente interino, Juan Guaidó. El pueblo venezolano lucha por la democracia y la libertad, y Estados Unidos está junto a ellos", aseveró.

El mandatario agradedeció a los senadores estadounidenses que estuvieron en la frontera con Colombia para exigir a Nicolás Maduro que permita la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.

"Han protestado y sufrido. El pueblo de Venezuela está en el umbral de la historia, reclamandno su país. Una vez fue uno de los países más ricos de América Latina, pero su tiránico gobierno socialista nacionalizó las empresas, cerró el libre mercado, suprimió la libertad de expresión, persiguió a dirigentes opositores y desmanteló el Estado de Derecho. Hicieron lo que han hecho todos los socialistas y comunistas", indicó Trump durante su intervención.

"Amita Pérez, la madre de Oscar Perez, está aquí con nosotros. El artículo 350 indica que los venezolanos deben alzarse en contra. Oscar Pérez luchó por Venezuela. Conocen su historia. Amita, nuestro corazón se rompe por tu pérdida. Tenemos esperanza por grandes patriotas como tu hijo", dijo Trump.

Aseguró además que Maduro "prefiere ver a su pueblo morirse de hambre que recibir la ayuda humanitaria para el pueblo".

"Millones de venezolanos están hambrientos mientras el régimen de Maduro hunde al país. Hoy hay unos líderes militares que apoyan, debilmente, al régimen. No pueden esconderse de la elección que ahora los confronta: Pueden elegir la oferta de amnistía de Juan Guaidó o de lo contrario perderán todo", dijo Trump, y agregó que "buscamos una transición pacífica pero todas las opciones están sobre la mesa".

