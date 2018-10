Trump indicó que le gustaría designar a Ivanka como embajadora en la ONU

Donald Trump, presidente estadounidense, indicó este martes que cree que su hija y asesora Ivanka Trump sería una "increíble" embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Uninas (ONU), pero que si la nombrara para el cargo lo acusarían de nepotismo.

"He escuchado muchos nombres. He escuchado el de Ivanka. Creo que Ivanka sería increíble, porque sería dinamita", dijo Trump en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que no quiere ser acusado de "nepotismo" por designar a su hija para un puesto tan importante como el de embajadora del país ante la ONU.

"Eso no significa que vaya a nombrarla, porque me acusarían de nepotismo, a pesar de que no estoy seguro de que haya alguien más competente que ella en el mundo", agregó.

La decisión de Nikki Haley, ex embajadora de EE UU ante la ONU, de renunciar al cargo, dio pie a la especulación sobre Ivanka.

"Ivanka ha sido una gran amiga, y ambos hacen muchas cosas entre bambalinas que me gustaría que mucha más gente conociera, porque somos un mejor país gracias a que ellos están en esta Administración", indicó Haley.