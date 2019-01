Trump: Hoy felicité a Guaidó por su histórica asunción a la presidencia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, indicó este miércoles que conversó con el presidente Juan Guaidó y le reiteró el apoyo de su gobierno para la restauración de la democracia en Venezuela.

“Hable hoy con el presidente interino Juan Guaidó para felicitarle por su asunción histórica de la presidencia y reiterarle el fuerte apoyo de los Estados Unidos para la lucha de Venezuela por recuperar su democracia”, publicó Trump en Twitter.

El mandatario agregó que la lucha por la libertad de Venezuela ha comenzado.

“Grandes protestas en toda Venezuela hoy contra maduro ¡La lucha por la libertad ha comenzado!”, añadió.

