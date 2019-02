Trump hablará este lunes en Miami sobre la crisis en Venezuela

Este lunes el presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, dará un discurso sobre Venezuela en la Universidad Internacional de Florida con la finalidad de reafirmar su apoyo al presidente interino del país, Juan Guaidó.

Marco Rubio, senador estadounidense, escribió este lunes vía Twitter que EE UU estará junto a Juan Guaidó y los ciudadanos venezolanos hasta que se restaure la democracia.

Además, el senador explicó que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hablará este lunes en la Universidad Interncional de Florida, ubicada en Miami, sobre la situación en Venezuela.

"Hoy estará DonaldTrump en Miami hablando en la Universidad Internacional de Florida y dejando muy claro que no importa cuánto tiempo tarde, Estados Unidos estará con Juan Guaidó y la gente de Venezuela hasta que la democracia se restaure", dijo Rubio.

