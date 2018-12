Trump está “ansioso” por rendir homenaje a George W.H Bush

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que está esperando para rendir homenaje a George H.W. Bush, ex presidente estadounidense quien falleció este sábado.

“Espero con ansias estar con la familia Bush para presentar mis respetos al Presidente George H. W. Bush”, escribió Trump en Twitter.

George H.W. Bush fue piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, congresista, embajador en la ONU, director de la CIA, vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989 y puso fin a una carrera política de cuatro décadas como presidente.

Bush sufría un tipo de parkinson que le impedía caminar y lo tuvo en silla de ruedas en sus últimos años de vida, en los que sus entradas y salidas del hospital fueron constantes sobre todo por problemas respiratorios.

Con información de EFE

Looking forward to being with the Bush Family to pay my respects to President George H.W. Bush.