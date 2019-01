Trump discutió situación de Venezuela con los senadores Scott y Rubio

Rick Scott, senador estadounidense por el estado de la Florida, informó que se reunió con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para discutir sobre la situación de Venezuela.

“Gran reunión hoy en la Casa Blanca con Donald Trump para discutir las atrocidades causadas por el régimen de Maduro y cómo podemos ayudar al pueblo de Venezuela a restaurar la libertad y la democracia”, escribió Scott en su Twitter.

En la reunión también participó el senador Marco Rubio, Ron de Santis, gobernador de la Florida y el congresista Mario Díaz-Balart.

