Trump criticó al gobernador de California por indulto a cinco inmigrantes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó este sábado al gobernador de California Jerry Brown por el indultó a cinco inmigrantes con antecedentes penales que enfrentaban la deportación.

Brown incluyó a los ciudadanos, encarcelados por delitos relacionados con tráfico de drogas y otros delitos, dentro de un grupo de 56 indultados y 14 conmutaciones de pena.

“El gobernador Brown perdonó cinco criminales extranjeros ilegales cuyos crímenes incluyen (1) secuestro y robo (2) por maltratar a su esposa y amenazando un crimen con la intención de aterrorizar (3) traficar drogas, ¿Esto realmente lo quiere la gran gente de California?”, expresó Trump en su cuenta de Twitter.

Tres de los cinco delincuentes perdonados se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras el indulto quedan libres de la posibilidad de ser deportados a sus países de origen.

El estado de California y la Administración del presidente estadounidense mantienen una lucha por la política migratoria del gobierno estatal, el cual es el territorio de los indocumentados.

Governor Jerry “Moonbeam” Brown pardoned 5 criminal illegal aliens whose crimes include (1) Kidnapping and Robbery (2) Badly beating wife and threatening a crime with intent to terrorize (3) Dealing drugs. Is this really what the great people of California want? @FoxNews