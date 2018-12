Trump cerrará frontera con México si no obtiene el presupuesto para el muro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE UU) amenazó este viernes con cerrar la frontera de su país con México si el Congreso no financia el polémico muro que prometió durante su campaña electoral del año 2016.

“Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para finalizar el muro y también para cambiar las ridículas leyes de migración a las que nuestro país está sometido. Es difícil creer que hubo un presidente y un Congreso que las aprobara”, afirmó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

El desacuerdo entre Trump y el Congreso sobre el presupuesto ha llevado al cierre parcial de la Administración. Este afecta a 25% de las agencias gubernamentales y comenzó por desacuerdos sobre la financiación del muro, una de las principales promesas electorales de Trump.

Además, el mandatario hizo referencia a los cientos de migrantes centroamericanos que han dejado sus países principalmente por los altos índices de violencia, pobreza y desempleo, y que han intentado cruzar la frontera con EE UU.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018