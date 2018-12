Trump: Cerramos si los demócratas no votan por la seguridad fronteriza

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este viernes que si los demócratas del Senado no aprueban el proyecto de financiamiento para el muro fronterizo el gobierno se paralizará “por mucho tiempo”.

"¡Cierre hoy si los demócratas no votan por la seguridad fronteriza!", dijo Trump en su Twitter.

El cierre parcial del gobierno afectará a 800.000 empleados del gobierno estadounidense, reseñó Voz de América.

"Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán en contra de la Seguridad Fronteriza y el Muro a pesar de que saben que desesperadamente se necesita. Si los demócratas votan no, se producirá un cierre que durará mucho tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen!", afirmó Trump.

Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comentó el viernes que los demócratas del Senado deben proteger al país.

"Han hablado de querer seguridad fronteriza, eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley", detalló Sanders.

