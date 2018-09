Tres niños y dos personas apuñaladas en una guardería en Nueva York

Tres niños y dos adultos fueron apuñalados en la madrugada de este viernes en una guardería en Nueva York, presuntamente por una mujer de 52 años, según informó la policía de la ciudad.

Tres de las víctimas son niños menores de tres años de edad. Una de las personas heridas trabajaba en la guardería y el otro sujeto herido es padre de uno de los niños que se encontraba en el cuidado.

Las autoridades encontraron a la mujer de 52 años en el sótano de la guardería con una herida en la muñeca izquierda que, según los agentes, fue autoinfligida y se encuentra en un hospital de la zona.

#BREAKINGNEWS multiple people stabbed at a home on a 161st in Queens, that includes children. pic.twitter.com/FF5TJ3TUF2

Breaking News Update in Queens, 5 people stabbed in daycare, 3 are babies, young as 3 days old, suspect: woman, 52yrs, in custody, two adults also injured. pic.twitter.com/2oR8zRSIEz