Tiroteo en oficinas de Youtube en California dejó varios heridos

La Policía de San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco (California, EE.UU.), respondió este martes con un masivo dispositivo de emergencia a un tiroteo en la sede de la compañía tecnológica YouTube. Una mujer, sospechosa de provocar el suceso, falleció.

La cadena CBS San Francisco aseguró que varias personas fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas por este incidente, aunque no precisaron el número ni la gravedad de su estado.

Las imágenes de las televisiones locales desde la zona del número 901 de Cherry Avenue de San Bruno, donde se encuentra la sede de YouTube, mostraron a numerosos automóviles de la policía en el área mientras decenas de personas eran escoltadas hacia lugares seguros.

Google, compañía que es dueña de YouTube, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en referencia a esta situación: "Estamos en coordinación con las autoridades y proporcionaremos información oficial de Google y YouTube cuando esté disponible".

Diferentes personas en las redes sociales sostuvieron que hubo un tiroteo en la sede de YouTube.

Vadim Lavrusik, quien en su cuenta de Twitter se identifica como empleado de YouTube, aseguró que había escuchado disparos y que había gente corriendo.

Este trabajador explicó que primero se refugió en una habitación junto a otros compañeros y posteriormente dijo que había sido evacuado y que se encontraba a salvo

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.