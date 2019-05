Tiroteo en Nueva Jersey dejó 10 persona heridas

La Policía de la ciudad de North Trenton, Nueva Jersey, recibió este domingo reportes de múltiples disparos en un bar de la avenida Brunswick.

De acuerdo a los informes policiales, luego de los disparos encontraron diez heridos de los cuales cinco son hombres y cinco mujeres, quienes recibieron atención médica inmediatamente.

El incidente ocurrió en el Ramoneros Liquor & Bar. Este es el segundo tiroteo en la ciudad en menos de un año con más de nueve heridos, después del tiroteo en el centro nocturno Art All Night en junio del 2018.

La Policía inició investigaciones y no reveló si hay detenidos o sospechosos responsables del ataque.

