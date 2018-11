Tiroteo en hospital de Chicago dejó varios heridos

Varias personas, incluido un policía, resultaron heridas este lunes en un tiroteo registrado en un hospital de la ciudad de Chicago (EE UU), informaron las autoridades locales.

La Policía de Chicago, en el estado de Illinois, informó aproximadamente a las 3:30 pm hora local que se estaba produciendo un incidente con disparos en las adyacencias del Hospital Mercy. Poco después Anthony Guglielmi, portavoz de la policía, detalló en su cuenta de Twitter que varias personas habían resultado heridas.

Guglielmi también informó que un agente de policía resultó herido de bala durante el incidente en el propio hospital y que al menos un asaltante fue ultimado.

"A un agente de la Policía de Chigaco le han disparado en un incidente con tirador en el Hospital Mercy. Está en estado crítico pero recibiendo un cuidado excelente. Por favor, envíen sus plegarias", aseguró en otro tuit el portavoz policial.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7