Tercer tiroteo en EE UU en 24 horas: Al menos 7 heridos en Chicago

Al menos siete personas resultaron heridas por un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez producido en el Douglas Park de Chicago.

Un vehículo en movimiento propinó numerosos disparos hacia los ciudadanos que se encontraban en zona haciendo una barbacoa, informó el Departamento de Policía de Chicago. Las víctimas tendrían entre 19 y 25 años de edad, tres de ellas son mujeres.

Uno de los afectados se encuentra en estado crítico luego de recibir una bala en la ingle. Actualmente está en un hospital de la zona siendo atendido.

Anthony Guglielmi, portavoz del cuerpo policial local, indicó que los especialistas están realizando las investigaciones para dar con el autor del siniestro, que se encontraba en un Chevrolet Camaro negro cuando efectuó los disparos. Aclaró que el evento está desligado de las últimas masacres ocurridas en los condados de Texas y Ohio.

30 personas han muerto en las últimas horas en lo que han sido los peores tiroteos en la historia de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump decretó dos día de duelo nacional para honrar a las víctimas de los ataques.

A tragic 24 hrs for our country. Our thoughts & condolences are with everyone affected by this senseless gun violence. In Chicago, we are investigating 2 multiple victim shootings in the Ogden District & there is no known connection to El Paso or Dayton. pic.twitter.com/zEhX3Swx60