Zverev se despide del Abierto de Australia

El alemán Alexander Zverev, número 4 mundial y líder de la nueva generación del tenis mundial, fue eliminado en octavos de final del Abierto de Australia por el canadiense Milos Raonic (17º), por 6-1, 6-1 y 7-6 (7/5), en menos de dos horas.

"He jugado increíblemente bien hoy. Hice muchas cosas muy bien. Estoy orgulloso", dijo Raonic este lunes en Melbourne.

A sus 21 años de edad, Zverev sigue sin ofrecer su mejor nivel en los Grand Slams. Solo en una ocasión alcanzó los cuartos de final, en Roland Garros 2018. Este lunes disputó por primera vez los octavos de Australia.

Inexistente durante dos sets, a pesar de una rotura de entrada ante un sacador del nivel de Raonic, el alemán encajó primero una serie de ocho juegos consecutivos y una segunda de cuatro.

"He jugado mal, en los dos primeros sets especialmente he jugado horriblemente; no he servido bien, no he jugado bien en el fondo... Ante un jugador de su calidad, es difícil avanzar en esas condiciones", analizó Zverev.

El gigante alemán (1,98 m) resucitó en la tercera, tanto con el saque como en el juego. Pero fue demasiado tarde, aunque salvó dos primeras bolas de partido con su servicio y 5-4 en el marcador. Finalmente, cayó en el 'tie break' y dejó otra vez pistas de su inmadurez cuando las cosas no marchan.

Con 4-1 en contra en el segundo, el vencedor del Masters en noviembre, derrotando a Roger Federer en semifinales y a Novak Djokovic en la final, rompió su raqueta, golpeada en ocho ocasiones consecutivas contra el suelo.

"No estoy contento, pero tampoco deprimido. He aprendido a tomar los partidos de tenis como partidos de tenis y no como el fin del mundo", añadió Zverev.

Raonic, finalista en Wimbledon 2016 y que regresa al mejor nivel tras una época alejado debido a las lesiones, se enfrentará al francés Luca Pouille, que sorprendió al croata Borna Coric por 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2). Pouille estará en cuartos de un Grand Slam por por primera vez en más de dos años, desde el US Open 2016.