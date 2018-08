Wawrinka eliminado del torneo de Washington

El suizo Stan Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam, fue eliminado sorpresivamente este martes por el estadounidense Donald Young en primera ronda del torneo de tenis de la ATP y WTA Abierto de Washington.

Young, quien ocupa el puesto 234 del ránking, superó al suizo de 33 años de edad en un peleado encuentro con parciales de 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3) y avanzó a un partido de segunda ronda con el séptimo sembrado, el japonés Kei Nishikori.

Wawrinka, quien ahora se ubica en el puesto 198 del ránking, cayó a 6-11 este año, tras perderse unos nueve meses antes de regresar en mayo por una cirugía en la rodilla izquierda.

"Me falta mucha seguridad. Es difícil cuando no has jugado en mucho tiempo a tu nivel. Es una gran derrota", señaló el suizo, quien comenzó su carrera en 2002 y ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2014.

Luego agregó los títulos del Abierto de Francia 2015 y del Abierto de Estados Unidos de 2016. Llegó a los cuartos de final de Wimbledon en 2014 y 2015, pero no ha superado la segunda ronda desde entonces.

Por el lado de las mujeres, la vigente campeona en Estados Unidos, la local Sloane Stephens, abrió con una victoria sobre su compatriota Bethanie Mattek-Sands por 7-5, 6-4.

Stephens, quien obtuvo su primer título de Grand Slam el año pasado en Nueva York, reservó boleto para un partido de segunda ronda contra la alemana Andrea Petkovic.