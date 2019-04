Venezuela se impuso en dobles a Guatemala y ascendió al Grupo I de América

Andrea Gámiz y Aymet Uzcátegui le dieron a Venezuela el ascenso al Grupo I de América en la Copa Federación de Tenis al vencer en dobles a Melissa Morales y Kirsten-Andrea Weedon, de Guatemala, en la final del Grupo II que se jugó en la provincia Santo Domingo.

Venezuela regresará en 2020 al Grupo I del continente, luego de que cayera al nivel inferior el año pasado.

Con la serie empatada 1-1, luego de los resultados en sencillos, el dúo de Gámiz y Uzcátegui dieron a su país el triunfo con parciales de 6-1 y 6-4, un último set en el que debieron quebrar la resistencia de las guatemaltecas.

"En el primer partido me dolió un poquito (la derrota) porque sentí que anteriormente había jugado bien, pero hoy no salieron las cosas como quería. En el dobles estuve presionada, pero Gámiz me ayudó a subir el nivel", reveló Uzcátegui, al final del choque decisivo.

Para Gámiz la presión también estuvo presente, pero la manera de manejarla fue distinta.

"Era una tensión, una presión que solo se siente en este evento, pero estoy muy contenta de haber conseguido estos dos puntos para ascender", explicó.

En el primer choque de sencillos, Morales sacó la cara por Guatemala derrotando 6-2, 6-0 a Uzcátegui para poner al frente a su país, pero Gámiz, la jugadora de mayor ránking en el torneo, necesitó de solo una hora para igualar las acciones, cuando doblego por 6-0 y 6-1 a Weedon.

Para el capitán venezolano, William Campos, el reto es mantenerse en América I, un nivel que reconoce como sumamente competitivo.

"Veníamos a Santo Domingo con un objetivo que era regresar. Gracias a Dios pudimos hacerlo al primer intento. Tenemos una base desde hace unos años con Andrea y Aymet, pero si podemos complementar con jugadoras juveniles lo haremos, o también con otras que están en el tenis universitario", declaró el entrenador.

Las guatemaltecas, en cambio, volverán el año próximo al Grupo II.

Luego de la última jornada, Uruguay se quedó con el tercer puesto, mientras que en la lucha por la cuarta posición, República Dominicana se impuso a Cuba que ocupó el último lugar.

Para conseguir la victoria, la dominicana Ana Zamburek venció en un maratoniano partido 6-7 (6) 6-4 y 6-4 a la cubana Isid Hernández, en tanto Kelly Williford se impuso por 6-3 y 6-0 a Yoryana Delgado.