El tenis perdió una oportunidad de brillar en Lima

El lunes comenzó la competencia de tenis de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ningún jugador venezolano estuvo en cancha. Cinco se habían ganado el derecho a competir, pero decidieron no hacerlo.

Roberto Maytín es uno de ellos. Ocupante del escaño 118 del ranking mundial de dobles, el carabobeño de 30 años de edad decidió no asistir porque el Ministerio de Deportes le ha incumplido unos pagos.

“Es una vergüenza”, dijo Maytín. “Junto a Aymet Uzcátegui gané la medalla de oro en dobles mixtos en los Juegos sudamericanos de Cochabamaba y me ofrecieron 3 mil dólares que no me pagaron”.

“También nos ofrecieron dinero para una preparación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y jamás nos lo entregaron. Cuando preguntamos nos dimos cuenta de que aparentemente nunca existió la intención de entregar esos recursos. Le he escrito personalmente al ministro y siempre es lo mismo: dice que me va a pagar y nunca lo hace. Juegan con los atletas”.

5 inscritos. Para jugar en Perú, además de Maytín, estaban inscritos Uzcátegui, Luis David Martínez, Andrea Gámiz y Ricardo Rodríguez. En los CAC de Barranquilla tomaron la misma decisión de no asistir.

“Es lamentable la posición del ministerio”, censuró Maytín.”Una persona de la federación preguntó por los recursos para viajar a Perú. La gente no entiende que todas las semanas tenemos torneos. La respuesta que le dieron fue ‘Si quieren ir que vayan y si no, no importa, porque igual no van a ganar medallas’.

“Eso no es verdad. Éramos primera siembra de dobles masculino y segunda en el mixto. No me explico cómo no se preocuparon en llevarnos”.

Tras la renuncia del equipo se presentó una posibilidad de que Brandon Pérez fuera inscrito. Tampoco él viajó a Lima. En principio se le dijo que fue porque no se pudo acreditar a tiempo a su entrenador, Harold Castillo, pero en Fevetenis hay otra versión.

“En comisión técnica decidimos que si los jugadores mejo rankeados decidían no asistir nosotros no íbamos a inscribir a nadie más”, explicó Luis Contreras, el presidente de la federación. También en respaldo a los jugadores y su posición. Es una lástima que no hayan competido”.

“Esa es la posición de los jugadores, pero es importante decir también que el ministerio ha reconocido su deuda y ha pagado la cuota de membresía en la ITF”, agregó Contreras.