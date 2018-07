Serena Williams siente discriminación por número de controles antidopaje

La tenista estadounidense Serena Williams reiteró este miércoles sus críticas a las autoridades antidopaje, considerándose víctima de discriminación, al estimar que es controlada más a menudo que otras jugadoras.

"Entre todas las jugadores, está demostrado que yo soy la más controlada", escribió la exnúmero 1 este martes en su cuenta de Twitter. "¿Discriminación? Eso creo. Al menos voy a hacer que el deporte siga limpio. Seamos positivos", añadió

La estadounidense, ganadora de 23 títulos del Grand Slam, estuvo a punto de lograr en Wimbledon, su primer gran torneo, desde el nacimiento de su hija en septiembre.

Williams había llegado a Londres cuando la prensa relataba su enfado después de un control por sorpresa en junio, en el cual el agente encargado se habría negado a abandonar el domicilio de la jugadora en Florida.

Un informe indicó igualmente que únicamente en el mes de junio de 2018, la tenista de 36 años de edad fue controlada cinco veces, mientras que otras compatriotas fueron controladas en una ocasión.

