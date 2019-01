Serena Williams pasó con facilidad a tercera ronda del Abierto de Australia

Serena Williams, quien regresó a una competición oficial cuatro meses después de su final explosiva en el Abierto de Estados Unidos, derrotó con facilidad a la canadiense Eugenie Bouchard, antigua número cinco mundial y ahora 79º, en la segunda vuelta del Abierto de Australia.

La estrella estadounidense solo necesitó 70 minutos para imponerse este jueves, por 6-2 y 6-2, en la pista Rod Laver Arena.

La menor de la hermanas Williams (37 años), en busca de una 24º corona en el Grand Slam, para igualar el récord absoluto establecido por la australiana Margaret Court en los años 1960-1970, se medirá a la joven ucraniana Dayana Yastremska por una plaza en octavos de final.

"No he jugado muchos partidos desde el año pasado pero no es grave", estimó la jugadora, que en primera ronda solo había estado 49 minutos en el Rod Laver Arena.

Fue en Melbourne donde la antigua número uno mundial, hoy 16º, logró su 23º título de Grand Slam, en 2017. En ese momento estaba embarazada de ocho semanas. La edición de 2018, cuatro meses después de dar a luz a su hija Olympia, se jugó sin ella.