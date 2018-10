Piqué: Espero que Madrid viva una semana mágica con la nueva Copa Davis

Gerard Piqué, futbolista del Barcelona y presidente de la empresa Kosmos, espera que la ciudad de Madrid, España, que acogerá el nuevo formato de la Copa Davis en los dos próximos años, viva una semana mágica durante el tiempo que dure la competición.

Piqué escenificó junto con Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, en el recinto ferial Ifema de la capital española, el acuerdo por el que su empresa podrá organizar la nueva Copa Davis en esta ciudad.

"Madrid es una ciudad a nivel mundial conocida. Tiene unas infraestructuras como la Caja Mágica que pueden albergar la Copa Davis. Espero que sea una semana mágica para esta ciudad y para el mundo del tenis. Vendrán muchos aficionados de fuera a defender a sus naciones y queremos que esa semana el mundo del tenis se centre en una competición única para todos", indicó.

El defensa del Barcelona se mostró satisfecho de haber cumplido un sueño. "Hace dos o tres años pensé en un evento único en el mundo del tenis en el que los jugadores pudieran representar a sus naciones. Llegamos a la conclusión de que ir de la mano de la Federación Internacional de Tenis era la mejor solución", declaró.

También agradeció a Manuela Carmena, a Ángel Garrido y al Ifema la ayuda que le brindaron para conseguir que Madrid acogiera la nueva competición y reconoció que se siente "muy orgulloso" de haber tenido éxito en su idea.

"Tuvimos mucho trabajo y el 16 de agosto, en Orlando, Estados Unidos, hubo un punto de inflexión, la aprobación del cambio de formato de la Copa Davis, una competición de 118 años de historia", destacó.

Positivo con Djokovic

Esperanzado de llegar a un acuerdo para que Novak Djokovic pueda participar en la nueva Copa Davis, Piqué restó importancia a que no puedan participar los mejores jugadores del mundo porque lo más importante de la competición son las selecciones.

El tenista serbio afirmó que, si tiene que elegir una competición por equipos, escogería la Copa del Mundo en vez de la nueva Copa Davis.

"Cada caso es individual. En el tenis hay muchos partidos y torneos y van al límite. Nunca vas a saber si un jugador estará lesionado. Si no tiene lesión, Rafa Nadal estará. Federer, es un ídolo para todo el mundo, y respecto a la Copa Davis, no es de los jugadores que ha jugado más. No esperábamos que pudiera participar y si juega, sería fantástico. Le abrimos las puertas", dijo el futbolista.

Señaló que su viaje a China no fue a causa de las declaraciones de Djokovic y dejó claro que fue al país asiático para buscar inversores.

"Aproveché para hablar con Djokovic. Representa a los jugadores. Para llegar a un acuerdo con los jugadores, él es la cabeza de todo. Estamos en buena línea, hay que seguir hablando y estamos confiados en llegar a un acuerdo", insitió.

Situación con Federer

Cuestionado por la presencia en la Copa Davis de Roger Federer, afirmó, después de calificar al tenista suizo como "posiblemente el mejor de la historia", que se encuentra en un punto de su carrera en el que prioriza los torneos "emblemáticos" porque "las piernas no dan para lo que dan" por su edad.

"He hablado con gente de su en torneo y no me han cerrado sus puertas. En septiembre no le da, porque tiene la Laver Cup. Pero a lo mejor Suiza no se clasifica para la fase final. hay que centrarse en las selecciones. Es la única competición, por equipos, que representa a sus naciones. Hay muchas variables y los grandes no se pueden clasificar para la fase final", concluyó.