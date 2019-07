Nadal sacó de su camino al australiano Kyrgios en Wimbledon

El español Rafael Nadal aseguró, en declaraciones luego de superar a Nick Kyrgios en Wimbledon, que el "aussie" es potencialmente "un ganador de Grand Slam".

"Potencialmente es un ganador de Grand Slam y para estar arriba en el ránking", dijo Nadal, que venció en este séptimo enfrentamiento al australiano, por 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (3) para colocarse en la tercera ronda.

"Ha sido un oponente difícil, cuando quiere competir es uno de los mas difíciles con los que te puedes enfrentar", añadió el español, que había perdido contra Kyrgios en la Central en 2014. "Contra mí y contra los 'top' se esfuerza mucho", puntualizó.

Preguntado por el incidente de Kyrgios con el juez de silla, cuando le reclamó que Rafa tardaba mucho en colocarse al resto, Nadal dijo que no se había dado cuenta de todo. "No estaba a su lado y no quiero comentar sobre esto", manifestó el español.

"El segundo set fue difícil, perdí un poco la concentración", admitió Nadal, que terminó señalando: "Es muy difícil ganarle dos desempates a Nick".

Schwartzman a tercera ronda. El argentino Diego Schwartzman, 24º favorito, superó al alemán Dominik Koepfer, 130 del mundo, por 6-0, 6-3 y 7-5 en una hora y 53 minutos, para lograr por primera vez en su carrera la tercera ronda de Wimbledon, después de cinco intentos.

Tras eliminar primero al australiano Matthew Ebden, 95 del mundo, por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y nueve minutos, y este jueves a Koepfer, el "Peke" ha logrado ya esa instancia, al menos, en todos los torneos del Grand Slam.

Wimbledon era el único que le faltaba, y este jueves en la pista 12 completó su objetivo. Ahora luchará contra el italiano Matteo Berrettini, que venció al chipriota Marcos Baghdatis, por 6-1, 7-6 (4) y 6-3 en su intento de seguir adelante.

Con esta derrota, Baghdatis cuelga la raqueta. El tenista de Limassol, beneficiado de una invitación del torneo, había anunciado que jugaría en Wimbledon el último cuadro de su carrera. Se despide con 34 años de edad, cuatro títulos en la carrera, y la final del Abierto de Australia en 2006 como mejor resultado en el Grand Slam.

Serena sufrió ante Juvan. La estadounidense Serena Williams sufrió para remontar a la eslovena Kaja Juvan (2-6, 6-2 y 6-4) y clasificarse a la tercera ronda de Wimbledon.

La menor de las Williams, que había tenido un plácido debut, se encontró con una rival de 18 años de edad, que procedía de la previa y que le puso las cosas muy difíciles al arrancarle el primer set y acariciar una sorpresa que Serena supo atajar.

La campeona de 23 Grand Slam, que persigue los 24 de la australiana Margaret Court, apeló a la experiencia para reclamar el segundo parcial y adelantarse por 5-2 en el tercero.

Pese a servir para finiquitarlo ahí, Juvan reaccionó y llegó hasta el 5-4, en el que definitivamente cayó.

Serena, cabeza de serie número 11, se enfrentará con la semifinalista el año pasado, la alemana Julia Goerges, por un puesto en octavos de final.