Muguruza: “Me he sentido muy cómoda en mi debut sobre hierba”

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza destacó este martes, tras debutar con un triunfo en el torneo WTA de Birmingham, que se ha sentido cómoda en su primer partido sobre hierba en un duelo "muy rápido" del que destacó su saque y sus buenos restos ante la rusa Anastasia Pavlychenkova.

"Ambas jugamos un tenis muy agresivo así que desde la primera bola todo ha ido muy rápido. Me he sentido muy cómoda en el partido, nos conocemos muy bien y me ha gustado empezar jugando con alguien que está jugando bien y haber estado en control de mi juego", dijo tras su debut.

Recordó que viajó a Inglaterra "pronto" para prepararse de cara a Wimbledon en una superficie en la que reconoció que cada vez que regresa se siente rara porque solo juega un mes. "Siempre es así, sé que he tenido buenos resultados así que vengo con más confianza que antes. Ahora sé como jugar sobre la hierba, antes era difícil", añadió.

"Saque y resté muy bien -continuó Garbiñe- y he venido pronto para prepararme, he estado trabajando el movimiento en la pista. Espero que todo vaya a mejor, pero como primer partido en hierba ha sido bueno".

La hispanovenezolana, número tres del mundo, arrancó su andadura individual en la hierba de Birmingham este martes con una cómoda victoria (6-1 y 6-2) ante la rusa Anastasia Pavlychenkova.

Muguruza, cabeza de serie número uno del torneo, se enfrentará en segunda ronda con la ganadora del duelo entre la británica Jennifer Brady y la checa Barbora Strycova.