Muguruza y Halep jugarán por el número 1 mundial

La española Garbiñe Muguruza (3) y la rumana Simona Halep, líder del ranking WTA, pondrán en juego en su semifinal de hoy un billete para la final de Roland Garros y el liderato del tenis femenino mundial.

El partido entre ambas será una final anticipada, y la ganadora partirá con un papel de clara favorita en la pelea por el título del Grand Slam parisino ante la ganadora de la otra semifinal, que enfrenta con la estadounidense Sloane Stephens (10) con su compatriota Madison Keys (13).

Muguruza tendrá a priori menos presión ya que sabe lo que es ganar un Roland Garros (2016) y un Wimbledon (2017), mientras que Halep aún no tiene ningún Grand Slam en sus vitrinas.

Halep buscará su cuarta final en un Grande tras derrotar a la alemana Angelique Kerber (12) 6-7(2), 6-3, 6-2 y dijo que acudirá a su cita con Muguruza sin expectativas.

Sobre tierra batida su mejor resultado este año fue la final perdida en el torneo de Roma ante la ucraniana Elina Svitolina.

Para Muguruza el objetivo primordial no es salir de París con el liderato mundial en el bolsillo, algo que lograría con superar a Halep.

Preguntada en rueda de prensa luego de su victoria 6-2, 6-1 ante la rusa Maria Sharapova en cuartos de final sobre si supone una presión extra jugarse el liderato mundial y el pase a la final de Roland Garros, la española nacida en Caracas realizó una mueca de sorpresa antes de responder: "no lo sabía, le doy menos importancia a eso que antes".

"Cada semana hay una lista de nuevas candidatas, no está tanto en mi mente, la semana que viene habrá otras oportunidades", añadió. "No me siento favorita, ella (Halep) está teniendo mejores resultados que yo esta temporada y le encanta la tierra batida".

Los partidos de cuartos de final Rafael Nadal-Diego Schwartzman y Marin Cilic-Juan Martín Del Potro, interrumpidos en dos ocasiones por la lluvia, se reanudarán hoy.

En la pista central, el argentino Schwartzman (12) derrotaba en el momento de la segunda interrupción al número 1 del mundo 6-4 en el primer set, con 5-3 para Nadal en el segundo, y sirviendo para igualar (30-15), mientras que en la Suzanne-Lenglen Cilic (4) y Del Potro (6) disputaban el tie-break para dirimir una igualada primera manga.