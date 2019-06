Muguruza: "Me faltan tres detalles" para volver a ganar un grande

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, eliminada en octavos de final de Roland Garros, dijo que no está enfadada y que se encuentra en la buena línea, aunque reconoció que tiene que mejorar "tres detalles" para volver a ganar un Grand Slam.

"Es una derrota dura, me había preparado bien, estaba jugando bien. Sabía que era una rival muy difícil, siempre quiero avanzar más. Pero me voy con una buena sensación", dijo tras perder contra la estadounidense Sloane Stephens por 6-4 y 6-3.

"Me hubiera gustado avanzar más, es un torneo que me gusta mucho, voy a seguir trabajando para lograr otros torneos", agregó. Muguruza señaló que tiene que ganar en paciencia, que "es clave cuando se entrena mucho".

"No tengo que demostrar nada, he conseguido grandes cosas, tengo que olvidar eso y seguir trabajando para recuperar esas sensaciones. Voy logrando buenos resultados con paciencia, sigo trabajando", dijo.

"No estoy enfadada, ya se me ha pasado. Estoy un poco decepcionada, estaba a un paso de cuartos. Pero me he encontrado bien jugando, tengo el nivel, me faltan tres detalles y si sigo trabajando. Podré volver a conseguirlo", indicó.