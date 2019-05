Muguruza evita el desastre con remontada en el debut frente a Townsend

La hispano venezolana Garbiñe Muguruza, número 19 del mundo y campeona del torneo en 2016, tuvo más problemas de los esperados pero pudo clasificarse a segunda ronda en Roland Garros, al vencer a la estadounidense Taylor Townsend (98ª) por 5-7, 6-2 y 6-2, este domingo en París.

Muguruza, campeona en Wimbledon en 2017, se medirá en la siguiente ronda con la sueca Johanna Larsson (172ª), que venció a la eslovaca Magdalena Rybarikova (75ª) por 6-3 y 6-4.

El partido, que duró 1 hora y 59 minutos, comenzó mal para Muguruza, que perdió su servicio en dos ocasiones en el primer set y terminó cediendo la primera manga por 7-5. En el resto del partido, Muguruza consiguió no conceder ningún break más a la jugadora de Chicago y sí que rompió el saque de Townsend en otras 5 ocasiones, para llevarse los siguientes sets por 6-2 y 6-2, y sellar su victoria en esta primera ronda.

"Ha sido un día difícil. Siento una gran satisfacción por ganar. No conocía a esta jugadora, tiene un juego diferente, muy zurda. Me ha costado al principio saber cómo jugarle. También estaban los nervios, ha sido una mezcla de todo. Una vez pasado ese momento, me he encontrado poco a poco mejor y he sido más inteligente", manifestó.

El triunfo permite a Muguruza, semifinalista el año pasado en París, tomarse un respiro, en una temporada sobre tierra batida en la que está teniendo muchos problemas.

En Madrid perdió en su debut contra la croata Petra Martic, mientras que en Roma llegó a octavos, pero tuvo que abandonar allí ante la bielorrusa Victoria Azarenka por molestias en la pierna izquierda. Llega a París como decimonovena del mundo, aunque no tiene muy claro si eso le libera de presión.

"Juego más suelta que el año que defendía el título, eso sí. Pero es un torneo muy importante, que me gusta. Siempre me veo como una candidata a llegar lejos. La presión siempre la tengo, no lo pienso constantemente", afirmó.

La jugadora nacida en Caracas tuvo el honor de jugar este domingo el primer partido de la competición en la nueva pista Simone Mathieu, de reciente construcción y que es la tercera en capacidad del recinto parisino. "Mi favorita aquí es la Chatrier (la pista central), siempre que he ido allí he terminado con la piel de gallina. Tengo grandes recuerdos. Antes mi segunda favorita era la pista 1, la circular, pero ahora creo que mi segunda opción va a ser la Simone Matieu. Es un lugar diferente, es como un jardín", indicó.