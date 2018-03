Se terminó el sueño para Juan Martín Del Potro: cayó por 6-1 y 7-6 (2) ante John Isner y quedó eliminado en las semifinales del Masters 1000 de Miami. El tandilense venía de consagrarse en los últimos dos torneos, el ATP 500 de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells, un envión ganador que había comprendido 15 victorias consecutivas.

No perdía desde los octavos de final de Delray Beach ante Frances Tiafoe. Pero esta vez no pudo ante el gigante norteamericano, autor de 13 aces y que ahora espera en la final al ganador del español Pablo Carreño Busta y al alemán Alexander Zverev, cuya semifinal se jugará a las 20 de nuestro país.

Isner demolió a Del Potro en el primer set: lo superó 6-1, con 19 tiros ganadores contra ninguno del tandilense, que se mostró con poca reacción. El norteamericano tuvo un comienzo muy lúcido y preciso: quebró en el primer game y tomó las riendas del parcial hasta el final, además de acertar cinco aces. Fueron 26 minutos a puro dominio del jugador local, muy encendido y dispuesto a sentar bases para su clasificación al partido decisivo.

El segundo set fue mucho más equilibrado, al punto que no hubo quiebres y el desarrollo condujo al tie break. "Delpo" se reactivó e intentó un último esfuerzo después de haber acusado un cansancio físico creciente a lo largo de la semana. Sin embargo, el estadounidense de 2,08 metros hizo valer nuevamente su saque en el momento decisivo y se quedó con el encuentro, para ubicarse en el duelo final. La clave: Isner nunca lo dejó entrar en ritmo.

No es la primera vez que Isner se entromete en una racha positiva del tandilense: el año pasado lo eliminó en los cuartos de final del Masters 1000 de Paris Bercy, cuando Delpo estaba en plena carrera para clasificarse para el Masters. Además, el norteamericano lo dejó sin chances de ingresar entre los ocho mejores del Masters de 2013 después de superarlo en las semifinales de Cincinnati.

De esta manera, Del Potro mantendrá el 6° puesto del ránking (pudo haber trepado al tercer escalón sin obtenía el título) y recién volvería al circuito ATP a fines de abril, en Estoril, o a principios de mayo, en Madrid. Además, conserva hasta ahora el mejor récord del año en campañas individuales, con 21 victorias y 4 derrotas.

