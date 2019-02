Garbiñe Muguruza: Todos estamos contigo Venezuela

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza expresó este sábado su apoyo a Venezuela al señalar en las redes sociales su cariño y preocupación por Venezuela.

"Todos estamos contigo, Venezuela. Una imagen vale más que mil palabras" ha señalado la tenista, ganadora de dos torneos del Grand Slam, que nació en Caracas, y que muestra su apoyo con esta frase al pueblo venezolano.

Deportistas venezolanos y de otros países en diferentes disciplinas han enviado mensajes de apoyo para la entrada de la ayuda humanitaria al país este 23 de febrero.

We are all with you Venezuela. I picture worth thousand words ����❤️ pic.twitter.com/n7SBgxB0Cg