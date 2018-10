Federer alcanzó el 99° título de su carrera

El suizo Roger Federer, tercer jugador del ránking ATP, logró este domingo su noveno título en el torneo de Basilea, su ciudad natal, tras imponerse esta vez en la final al rumano Marius Copil, y el 99º de su larga carrera.

Solo el estadounidense Jimmy Connors, 109 trofeos en su palmarés, ha superado la barrera simbólica de los 100 trofeos. Federer, de 37 años de edad, queda a un paso.

El ex número 1 mundial jugaba la final en Basilea por 14° vez en su carrera y se impuso en dos mangas, por 7-6 (7/5) y 6-4, para revalidar la corona ante su público.

"Ganar de nuevo en mi ciudad natal, sin saber si será la última vez que tendré la oportundidad de jugar una final, e imponerme, quiere decir mucho para mí y es muy emocionante", declaró Federer, quien reconoció estar "tenso y nervioso".

Copil había dado la gran sorpresa el sábado en semifinales al eliminar al alemán Alexander Zverev, quinto de la clasificación mundial. Para el rumano, era su segundo final en el circuito ATP, después de la que perdió el pasado mes de febrero contra el bosnio Mirza Basic en Sofía.

Para Federer, ganador de 20 Grand Slams, fue su cuarto trofeo del año, después de haber ganado en el Abierto de Australia y en las citas de Rotterdam y Stuttgart, todas ellas en la primera mitad del año.

Como le ha ocurrido durante toda la semana, el suizo no encontró sensaciones con el primer servicio (apenas 50%) y tuvo que levantar un break concedido en el primer set (3-1).

La escena se repitió en la segunda manga, en la que el número tres mundial llegó a perder por 4-1 antes de ganar cinco juegos seguidos y llevarse el partido en poco más de una hora y media.

"He vivido una semana extraordinaria, he tenido mucha confianza y he demostrado que puedo jugar a un nivel muy alto", dijo Copil, quien subirá el lunes al puesto 60 de la ATP.

¿Jugará París-Bercy?

El triunfo en su ciudad natal le servirá a Federer para ganar confianza de cara al Masters de Londres (11-18 noviembre), la gran cita que cierra el calendario tenístico.

Antes, está inscrito en el Masters 1000 de París-Bercy. Se enfrentará al vencedor del duelo de primera ronda entre Milos Raonic y Jo-Wilfried Tsonga. Hace un año fue baja la capital francesa en el último momento.

En Basilea, el torneo en el que dio sus primeros pasos como recogepelotas, lleva su racha a 20 partidos sin perder, desde que cayera en la final de 2013 ante el argentino Juan Martín Del Potro.

El Torneo de Basilea se disputó sobre superficie dura en pista cubierta y está dotado con casi 2 millones de euros en premios.