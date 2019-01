Djokovic superó con facilidad su primera prueba en Australia

El serbio Novak Djokovic comenzó su campaña por el récord de siete títulos en el Abierto de Australia con una fácil victoria en primera ronda ante el estadounidense Mitchell Krueger, al que ganó por 6-3, 6-2, 6-2.

Con su triunfo en dos horas y tres minutos en el Rod Laver Arena de Melbourne, el número uno del mundo alcanzó la segunda ronda del Abierto durante 13 años consecutivos.

Djokovic enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga en segunda ronda, al que el serbio derrotó en la final de 2008 en Mebourne, para ganar el primero de sus catorce títulos de Grand Slam.

El serbio tuvo un mal comienzo, ya que perdió su saque para un empate a juegos de 1-1, antes de reaccionar inmediatamente y terminar rápidamente el partido. "Me enfrentaba a él por primera vez y no sabía lo que me iba a encontrar", declaró Djokovic.

Su duelo con Tsonga, que fue número cinco mundial y que ahora ocupa el puesto 177, no lo prevé sencillo: "Tengo mucho respeto por Jo. Estoy impaciente por volver a enfrentarme a él en esta pista prestigiosa".

Desde que volvió a tener buenos resultados y su plenitud física el año pasado, poco después de recurrir de nuevo al entrenador de todos sus éxitos, Marian Vajda, tras dos años sin triunfos importantes, Djokovic se ha mostrado casi imparable, ganando Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.