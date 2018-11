Djokovic desea una pronta recuperación a Rafael Nadal

El serbio Novak Djokovic, número 1 de la lista ATP, envió un mensaje de ánimo y de pronta recuperación al español Rafael Nadal, quien fue sometido el pasado lunes a una artroscopia en el tobillo derecho.

"Te envío mis mejores deseos y esperanzas para que tengas una rápida recuperación tras la operación, amigo", dedicó Djokovic este miércoles a Nadal en su cuenta de Twitter.

Djokovic, quien perdió la final del TMS de París-Bercy contra el ruso Karen Khachanov, probablemente no podrá reencontrarse en la pista con Nadal hasta el Abierto de Australia.

Sending my best wishes and hopes for fast recovery after surgery my friend �� https://t.co/NZLWrtJ6j7