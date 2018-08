Djokovic derrotó a Basic y se las verá con Peter Polansky

El serbio Novak Djokovic, noveno cabeza de serie, derrotó en dos mangas al bosnio Mirza Basic en la primera ronda del torneo Masters 1.000 de Toronto (Canadá).

Basic entró en el cuadro principal en el lugar del surcoreano Hyeon Chung, lesionado en la espalda, y no se lo puso fácil a Djokovic, reciente campeón de Wimbledon y que se apuntó el partido por 6-3 y 7-6 (3) en una hora y media. Djokovic, número 10 mundial, jugará en dieciseisavos de final contra el canadiense Peter Polansky, de 30 años de edad, invitado por los organizadores y que el pasado lunes batió en la primera ronda al australiano Matthew Ebden. También superó la primera ronda al suizo Stan Wawrinka, que venció con remontada al australiano Nick Kyrgios por 1-6, 7-5 y 7-5.

Muguruza se retira. La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, número 7 del mundo, anunció que no jugará el torneo por las mismas molestias en el brazo derecho que le hicieron renunciar la semana pasada al de San José (Estados Unidos).

“Desafortunadamente, todavía me estoy recuperando de mi lesión en el brazo de la semana pasada. Hice todo lo que pude para intentar jugar aquí, pero desgraciadamente no estoy lista y necesito un poco más de tiempo. Lamento no poder jugar aquí y espero volver a Montreal en el futuro”, explicó Muguruza en una nota.

Muguruza tenía previsto reaparecer después de Wimbledon tras haberse retirado la semana pasada antes de San José.

La ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017 no ha jugado partido alguno desde que perdió ante la belga Alison Van Uytvanck en la segunda ronda de Wimbledon. Iba a debutar directamente en segunda ronda contra la letona Anastasija Sevastova en Montreal, torneo del que era la séptima cabeza de serie. Su plaza la ocupa la puertorriqueña, Mónica Puig, actual campeona olímpica.

Por otra parte, Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slams dijo que sufre “emociones posparto”, mientras intenta conjugar la vida familiar con su regreso al tenis de élite.

La estadounidense, de 36 años de edad, busca recuperar su mejor forma después de perderse la mayor parte de la temporada WTA 2017 debido a un embarazo.

“Leí varios artículos que decían que las emociones posparto pueden durar hasta tres años si no se tratan”, dijo Williams.