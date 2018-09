Del Potro tendrá que usar todo su arsenal contra Nadal

Juan Martín del Potro tendrá hoy, a partir de las 4:00 pm, un duro desafío. Deberá emplearse a fondo para vencer al número 1 del mundo, Rafael Nadal, si quiere regresar a la final del Abierto de Estados Unidos.

El argentino fue campeón en Nueva York en 2009, cuando venció a Roger Federer. Ahora, luego de nueve años y cuatro cirugías en las muñecas, está a un paso de regresar al partido decisivo del último major del año.

Del Potro, que ve oportunidad de acercarse al número 2 del ranking mundial, sabe que tendrá que sacar lo mejor de sí para derrotar al español, que lo ha vencido en 11 de sus 16 enfrentamientos, contando la épica batalla a 5 sets en los cuartos de final de Wimbledon.

“Nadal siempre te corre una más y termina ganándote partidos cuando crees que no lo puede hacer”, apuntó del Potro. “Él sabe cuál es mi punto débil. Imagino que será un partido muy difícil, pero si me recupero en lo físico y estoy en buenas condiciones tendré oportunidades de ganarle. Con Rafa debo jugar mucho mejor de lo que lo he hecho en este torneo”.

Nadal, por su parte, está consciente de que no le espera un contrincante fácil de batir

“Va a ser difícil”, reconoció el mallorquín. “Juan Martín es un gran jugador en cualquier superficie. Será un gran desafío. Los dos nos conocemos mucho, sé cómo juega él y tengo claro que tendré que llevar mi juego al máximo nivel para tener posibilidades de ganarle y debo estar enfocado en que eso suceda”.

El tandilense tiene algo a favor: juega como si estuviera en casa. Como si fuera poco el amplio apoyo que le brindan los aficionados, en la cita de Nueva York lo están acompañando 12 de sus mejores amigos de la infancia, que con sus cánticos han puesto la nota amena en las canchas de Flushing Meadows.

"Los chicos de Tandil hacen que cualquiera jugando contra del Potro se sienta visitante en el Arthur Ashe Stadium", publicó el The Washington Post tras la victoria del argentino ante el local John Isner en cuartos de final.

También hay otra cosa. Nadal ha jugado 15 horas y 54 minutos en esta edición del US Open. Ha pasado en cancha más tiempo que nadie en un torneo que ha sido especialmente caluroso y viene de una cruenta batalla de casi 5 horas contra Dominic Thiem en cuartos de final.