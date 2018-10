Del Potro se retiró del torneo de Shanghai por lesión

El argentino Juan Martín del Potro se lesionó la rodilla derecha en una mala caída, después de tropezarse durante su duelo contra el croata Borna Coric, y abandonó este jueves en octavos de final del Masters 1000 de Shanghai.

El argentino, que estaba sufriendo en el torneo por un virus, el cual también le hizo perder el pasado domingo la final de Pekín, se lesionó en el décimo juego, tras el cual los jugadores estaban empatados a cinco.

"Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona", explicó Del Potro.

Fue una mala semana para el jugador de 30 años de edad, que fue atendido y vendó su rodilla cuando perdió el primer set por 7-5, y será sometido a nuevos estudios en los próximos días y así determinar el alcance de su lesión.

Coric, el 13º cabeza de serie, se enfrentará al australiano Matthew Ebden en cuartos de final.