Del Potro perdió la final de Pekín ante Basilashvili

El georgiano Nikoloz Basilashvili dio la sorpresa este domigno al conquistar el Abierto de China, luego de superar en la final al argentino Juan Martín Del Potro, visiblemente mermado físicamente.

"Como han podido constatar, mi juego no ha sido tan bueno que el de mis partidos anteriores esta semana. He tenido problemas estos tres últimos días y esto ha afectado a mi juego", declaró Del Potro tras el partido.

Basilashvili, quien superó a la "Torre de Tandil" por un doble 6-4, conquistó a sus 26 años de edad el segundo título de su carrera, después del ganado en Hamburgo el pasado mes de julio.

Frente al gerogiano, Del Potro estuvo lejos de su mejor nivel, debilitado por una gripe o un resfriado que llevaba arrastrando desde hacía varios días en la capital china.

"He hecho todo lo que he podido para estar menor en la final, pero no he tenido suficiente tiempo para estar al 100%", lamentó el tenista tandilense, de 30 años de edad.

Del Potro indicó que no fue capaz de jugar con la misma energía que tuvo en partidos anteriores, aunque precisó que su rival jugó de forma "increíble",

Pese a la derrota, Del Potro está teniendo una de sus mejores temporadas, sin los problemas físicos que le afectaron en su pasado. La próxima semana tiene previstó jugar el Masters 1000 de Shanghai.