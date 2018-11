La última temporada de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno

La cadena de televisión HBO anunció este martes que en abril de 2019 se estrenará la última temporada de su galardonada producción Game of Thrones.

En un video de Twitter, publicó el tráiler de lo que será la octava temporada de la serie que ha batido los récords en nominaciones y premios de Estados Unidos. "Toda batalla, toda traición, todo riesgo, toda lucha, todo sacrificio, toda muerte. Todo por el trono" fue el mensaje que acompañó el tweet.

Aunque aún no ha sido especificada la fecha de publicación, los fanáticos de la historia creada por George R.R. Martin esperan la proyección de los seis episodios de la saga, en la que se aclararán y desenlazarán muchas incógnitas que han surgido a lo largo de siete temporadas.

En el Twitter de Game of Thrones fue publicada una compilación de diversas escenas de las últimas temporadas que han resultado vitales para el desarrollo de la historia que llegará a su fin el próximo año.