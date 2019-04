Sophie Turner confesó que sufre depresión desde hace cinco años

La actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en la serie de HBO Game Of Thrones, contó cómo las redes sociales han incidido en su depresión y cómo la ha sobrellevado.

Relató que su mayor reto es "levantarse de la cama, conseguir salir de casa y aprender a quererse a sí misma", en el podcast "Phil in the Banks”, donde fue entrevistada por el Dr. Phil, reseñó El País.

Su salud mental comenzó a verse afectada cuando tenía 17 años de edad, pues su metabolismo se ralentizó y empezó a ganar peso. Las redes sociales fueron parte de los detonantes de su declive al estar sometida al escrutinio público. " No diría que fue la razón principal, pero sí un catalizador (...). Me decía a mí misma: 'Sí, estoy llena de granos. Sí, estoy gorda. Soy mala actriz'. Y me lo creía. Veía 10 comentarios fantásticos y los ignoraba, pero uno negativo me hundía", dijo.

La inseguridad también dificultaba su desempeño como actriz. "Empecé a ser muy, muy consciente de todo... Comencé a preocuparme por los ángulos [de cámara]. Estaba preocupada por mi cara. Tengo una nariz grande y a todo el mundo le encanta hacérmelo notar, y era cómo: 'No sé en qué ángulo ponerme'. Afectaba a mi creatividad. No podía serle fiel al personaje porque estaba demasiado preocupada por Sophie", agregó.

Turner, de 23 años de edad, intenta ser transparente sobre su depresión para ayudar a otras personas que podrían estar pasando por la misma situación, así como también para cambiar el estigma asociado con ese estado.

Actualmente, ha mejorado su salud mental gracias a sesiones y tratamientos. "Ahora me quiero a mí misma, o más que antes, creo. No pienso que me quiera mucho, pero estoy con alguien que me ayuda a darme cuenta de que tengo ciertas cualidades positivas, supongo".

Con información de El País