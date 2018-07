Scott Disick tendrá su propio programa para televisión

Scott Disick, ex esposo de Kourtney Kardashian, tendrá su propio reality show de bienes raíces que será transmitido por E! Entretainment.

“Probablemente salga el próximo año y básicamente se trata de hacer cosas que me interesan como lo es comprar y vender propiedades”, aseguró Disick a la revista People.

Disick, que formaba parte de Keeping Up With The Kardashians, trabaja en bienes raíces, pero nunca promovió su trabajo en redes sociales o en el programa de la familia Kardashian.

"Creo que es genial que la gente pueda ver algo que es un poco diferente y es genial para mí porque es algo que me apasiona", dijo.

El empresario de 35 años, que tiene tres hijos con Kourtney, actualmente mantiene una relación con Sofie Richie, hija de Lionel Richie, de 19 años de edad.

Con información de People.