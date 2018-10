¿Por qué la salida de Apu en Los Simpson ha causado tanta polémica?

Medios del espectáculo a en todo el mundo informaban hace pocos días que Apu Nahasapeemapetilon, el querido personaje de Los Simpson, dejaría de formar parte de la serie. Esto a partir de una declaración de Adi Shankar, quien fue productor del programa. "Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado desde múltiples fuentes: van a abandonar el personaje de Apu por completo", sostuvo a IndieWire.

Tras conocerse sus palabras, uno de los productores insignes de la animación, Al Jean, se refirió al tema y dejó entrever que la salida de Apu aún no está confirmada. "Adi Shankar no es productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro show", indicó en su cuenta de Twitter.

Pero, ¿de dónde nace esta polémica con Apu?

A fines del año pasado, el comediante Hari Kondabolu generó una fuerte controversia en torno a Los Simpson tras estrenar el documental "El problema con Apu", donde da cuenta de cómo la figura del icónico personaje hindú impactó en la vida de él y otros artistas indios en Norteamérica.

"¿Cómo es ser de origen indio en Estados Unidos cuando el mayor referente de su cultura es Apu de 'Los Simpson'?", esa es la pregunta que se planteó en su trabajo audiovisual, el que finalmente fue recogido por los creadores de la serie de Fox para crear un no menos polémico episodio.

En el capítulo 15 de la temporada 29, llamado No Good Read Goes Unpunished (Ninguna buena lectura queda sin castigo). En él se ve a Marge leyéndole a Lisa uno de sus cuentos favoritos de la infancia, y mientras lo hace se dan cuenta de que el relato está lleno de estereotipos racistas. "¿Qué se supone que debo hacer?", se pregunta la esposa de Homero, a lo que Lisa responde mirando a la cámara: "Es difícil de saber. Algo que empezó hace décadas y era aplaudido y considerado inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué más se puede hacer?".

Al finalizar la frase, la escena enfoca una foto de Apu en el velador de Lisa con la frase Don't Have Cows (No tengan vacas). Ante esto, Kondabolu respondió insatisfecho: "Wow. ¿Políticamente incorrecto? Eso es todo lo que sacan de mi película y el debate que generó? (…) En 'El problema con Apu', usé a Apu y 'Los Simpson' como un punto de entrada a una conversación mayor sobre la representación de grupos marginados y por qué esto es importante".

Semanas después salió al paso el creador de la serie, Matt Groening, quien al ser consultado por las críticas manifestó "estar orgulloso de lo que hacemos en el programa". "Creo que es un momento de nuestra cultura en el que a la gente le encanta fingir que se ofende", añadió.

Si Apu permanecerá o no en el programa, es un tema aún pendiente, y se espera se solucione durante el desarrollo de su recientemente estrenada temporada 30.