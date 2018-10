Orange is the new black estrenará su última temporada en 2019

Con un video en el que sus protagonistas aparecen despidiéndose, Netflix anunció que la serie Orange is the new black llegará a su fin en el año 2019 con su séptima temporada.

La producción fue creada por Jenji Kohan basada en las memorias de Piper Kerman, una mujer que debió pasar un año tras las rejas por drogas y lavado de dinero.

La serie de la plataforma de streaming retrata de la vida de varias reclusas y es uno de los primeros programas realizados por la empresa norteamericana de entretenimiento.

"Advertencia: Esto puede hacerte llorar. La temporada final, 2019", dice el texto que acompaña el video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la serie. En él participan Uzo Aduba, Taylor Schilling, Laura Prepon y Dascha Polanco anunciando el fin del show de TV.

La creadora de la serie a través de un comunicado corroboró la información. "Después de siete temporadas, es hora de salir de prisión. Extrañaré a todas las damas de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado", dijo Jenji Kohan.

La fecha para el ciclo final de Orange is the new black aún no ha sido anunciada por Netflix.