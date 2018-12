Netflix publicó teaser de la tercera temporada de Stranger Things

Netflix publicó un teaser con los nombres de los ochos capítulos que conformarán la tercera temporada de la serie Stranger Things, la cual regresará a la plataforma de streaming en 2019.

Los hechos de la ficción que dirigen los hermanos Matt y Ross Duffer y protagonizan las actrices Millie Bobby Brown y Winona Ryder, tendrán lugar en el verano boreal de 1985.

Los títulos de los episodios que seguirán las aventuras del grupo de niños liderados por Eleven, son los siguientes:

1. "Suzie, ¿Me Recibes?" ("Suzie, Do you copy?").

2. "Ratas de centro comercial" ("The Mall Rats").

3. "El caso de la socorrista desaparecida" ("The Case of the Missing Lifeguard").

4. "La prueba de la sauna" ("The Sauna Test").

5. "El origen" ("The Source").

6. "El aniversario" ("The Birthday").

7. "La mordedura"("The Bite").

8. "La batalla de Starcourt" ("The Battle of Starcourt").

En julio, Netflix reveló un primer adelanto del tercer ciclo del programa, parodiando un comercial de la década de los años 80 de TV que anunciaba la llegada del mall Startcourt al pueblo de Hawkins.