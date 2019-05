Netflix publicó imágenes de la última temporada de Orange is the New Black

Una de las series más populares de Netflix pronto llegará a su fin. Se trata de Orange is the New Black, creada por Jenji Kohan y basada en las memorias de Piper Kerman, una mujer que debió pasar un año tras las rejas por drogas y lavado de dinero.

La exitosa producción, fue uno de los primeros programas realizados por la empresa norteamericana, y se ha mantenido durante sus seis temporadas entre las más vistas de la plataforma.

Este miércoles, Netflix publicó un avance de lo que será la séptima y última entrega, además de anunciar que su fecha de estreno será el próximo 26 de julio.

En su temporada final, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en máxima seguridad, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella.

La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.