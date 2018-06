Netflix: enterate qué series puedes ver en junio

Las hermosas muchachas de la lucha libre se preparan para un nuevo round, al tiempo que los fanáticos de Sense8 van palpitando esa agridulce sensación que conlleva la despedida de su querida serie. Por otro lado, La reina del sur regresa bajo una nueva mirada, y Luke Cage se pone a entrenar para combatir a dos enemigos que le tocan la puerta. Todo esto y mucho más sucede en el mundo Netflix este mes.

Tu, yo y ella (Tercera Temporada)

La comedia canadiense concebida por John Scott Shepherd llega a Netflix con su tercera temporada, en la que se seguirán explorando las temáticas recurrentes de su premisa: la poligamia, la libertad para decidir acerca de cómo se aborda el placer, y la honestidad como herramienta primordial para eludir los conflictos propios del quiebre de las estructuras. Recordemos que la sitcom comenzó con el problema primigenio que atraviesa el matrimonio compuesto por Jack Trakarsky (Greg Poehler) y Emma (Rachel Blanchard), quienes al preocuparse por su falta de deseo sexual, deciden contratar a Isabelle "Izzy" Silva (Priscilla Faia), una escort de la que eventualmente se enamoran, y quien termina integrando esa relación de manera permanente. Tú, yo y ella explora el poliamor desde todas sus aristas - especialmente el contexto como figura antagónica del trío principal -, pero nunca olvida el componente humorístico que, lejos de quitarle profundidad al relato, lo vuelve más cándido. Disponible desde el 1 de junio.

Marcella (Segunda Temporada)

La primera temporada de Marcella - la serie escrita, producida y dirigida por el creador de The Bridge, Hans Rosenfeldt - triunfaba gracias a la enorme actuación de Anna Friel como la detective del título, quien batallaba contra sus propios demonios mientras investigaba el retorno de un asesino serial que había permanecido en silencio por once años. Asimismo, la serie aplicaba numerosas vueltas de tuerca sin que éstas resulten forzadas, y creaba secuencias espeluznantes con buen manejo de los climas. Dos años después de su debut, Marcella regresa con disparadores de oscuridad imperante: la búsqueda de un asesino de niños, la aparición de un pedófilo que podría ser el autor de los crímenes, y los encuentros de la detective con un excéntrico millonario, una estrella de rock de los 70, y unos hechos relacionados a la magia negra. Como si ésto no fuera suficiente, la atribulada protagonista sigue padeciendo esos misteriosos blackouts que la fuerzan a recomponer situaciones de su cotidianidad de las que no tiene recuerdo alguno. Jason Hughes y Victora Smurfit son dos de las nuevas caras que se suman al cast estable de la serie. Disponible desde el 8 de junio.

Sense8 (Especial final)

Luego de la sorpresiva cancelación de la serie tras el lanzamiento de una segunda temporada que dejaba varios cabos sueltos, los fanáticos de Sense8 alzaron sus voces y le pidieron a Netflix un cierre para la historia de su querida "cluster", ese grupo desensates hermanados por una fuerte conexión telepática. Fiel al estilo de la serie de las hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski, la unión hizo la fuerza y la plataforma de streaming garantizó un final especial de dos horas. La propia Lana Wachowskiagradeció a los fanáticos al enterarse de la noticia: "La cartas apasionadas, las peticiones, la voz colectiva que se alzó como el puño de Sun para pelear por este programa excedió todas nuestras expectativas (...) su amor revivió a Sense8".Finalmente, llegó el momento de despedirse de la ambiciosa produción que ahora deberá responder diversos interrogantes. Nomi (Jamie Clayton), Lito (Miguel Angel Silvestre), Will (Brian J.Smith), Wolfgang (Max Riemelt), Kala (Tina Desai), Sun (Doona Bae), Riley (Tuppence Middleton) y Capheus (Toby Onwumere) "se embarcarán en una nueva misión de rescate", que pondrá punto final a su enfrentamiento con la agencia que los persigue. Disponible desde el 8 de junio.

Marlon (Primera temporada)

Marlon Wayans sigue explotando sus dotes de comediante. En este caso, en una sitcom que lleva su nombre y que el humorista concibió junto a Christopher Moynihan. Por lo tanto, sabemos que la autorreferencialidad estará a la orden del día. Wayans interpreta a Marlon Wayne, un hombre que intenta llevarse bien con su exesposa Ashley (Essence Atkins) con el fin de garantizar el bienestar de sus dos hijos, Marley y Zack. La premisa de esta comedia de la NBC que ahora se podrá disfrutar por Netflix está basada en la propia vida de su creador. "Es un buen programa, está ligeramente basado en mi vida como un padre divorciado e imperfecto que quiere mantener a su familia unida en medio del divorcio. Si bien yo nunca me casé, sí terminé una relación y sé lo que implica criar a un hijo cuando ya no estás más en pareja", le contó el guionista de la saga Scary Movie al programa theGrioLIVE . Disponible desde el 14 de junio.

La Reina del Sur (Segunda Temporada)

La decimotercera novela del autor español Arturo Pérez-Reverte - publicada en 2002 - tiene su segunda adaptación luego de aquella producida por Telemundo y protagonizada por Kate del Castillo. En este caso, se trata de una producción en inglés de USA Network comandada por la brasileña Alice Braga en el rol de Teresa Mendoza, esa férrea mujer que se escapa a los Estados Unidos cuando su novio narcotraficante es asesinado en México. "Teresa aprendió desde pequeña a cuidarse sola, no tuvo tiempo para confiar ni querer mucho a nadie", contó Braga acerca del atractivo personaje concebido por la pluma de Pérez-Reverte que ameritaba una relectura. "Hay muchas caras de un mismo papel, yo ni siquiera me enfoqué en el que hizo Kate, sino en quién es Teresa Mendoza en el libro. El mío es una especie de nuevo personaje", explicó la protagonista de la serie creada por M.A. Fortin y Joshua John Miller, y cuya segunda temporada - al igual que la primera - consta de 13 episodios. Disponible desde el 15 de junio.

Luke Cage (Segunda Temporada)

Como sucedió con todos los personajes de The Defenders, el regreso de Luke Cage (con su historia autónoma) también se hizo esperar. La serie concebida por Cheo Hodari Coker se estrenó en 2016 y en esta segunda vuelta veremos cómo el protagonista (interpretado con eficacia por Mike Colter) intenta lidiar con su incipiente popularidad, producto de haberse convertido en un verdadero héroe en Harlem. Sin embargo, la llegada de Bushmaster (Mustafa Shakir), un villano con la fuerza suficiente como para hacer destrozos con un solo golpe, hace tambalear la estabilidad de Cage y su entorno. Asimismo, Luke deberá luchar con otra figura antagónica: la criminal Nightshade (Gabrielle Dennis). ¿La perlita de esta esperada vuelta? El primer capítulo fue dirigido por la actriz Lucy Liu. "Ella trajo intensidad, humor hábil y enfoque singular a su dirección, elementos que siempre han estado presentes en su actuación... por no mencionar el hecho de que la ex 'O'Ren Ishii' ciertamente conoce las secuencias de acción", explicó el showrunner, en alusión al emblemático personaje que Liu interpretó en Kill Bill . Por otro lado, los "fijos" del elenco de Luke Cage - Simone Missick, Rosario Dawson, Alfre Woodard y Theo Rossi - estarán de regreso para esta nueva aventura.Disponible desde el 22 de junio.

El Tirador ( Tercera Temporada)

La tercera temporada de El tirador - la serie de John Hlavin y Matty Kirwin basada en la película homónima de 2007 inspirada en la novela Point of Impact de Stephen Hunter - es otra de las grandes novedades que presenta Netflix en junio. Ryan Phillippevuelve como Bob Lee Swagger, un veterano condecorado que en la primera temporada retoma la acción para evitar el asesinato del presidente de los Estados Unidos. En este flamante y potente regreso, Swagger se pone de cara a una realidad aun más cruda. Un enemigo le revela detalles acerca de la muerte de su padre, el puntapié que desmantelará una enorme conspiración. "No hay mucho lugar para los thrillers de espionaje en la televisión actual, por eso cuando me ofrecieron el papel supe que quería hacer todo lo que hace Bob Lee", explicó Phillipe, quien rechazó tener dobles de riesgo para comprometerse aun más con la intensidad característica de su personaje.Disponible desde el 22 de junio.

Glow ( Segunda Temporada)

No hay que seguir esperando. Las denominadas "Gorgeous Ladies of Wrestling" están de vuelta con diez nuevos episodios. GLOW, la serie creada por Liz Flahive y Carly Mensch basada en un documental de culto homónimo centrado en la lucha femenina, fue una verdadera sorpresa, una ficción concisa y deslumbrante, que contó con la producción de Jenji Kohan, la creadora de Weeds y Orange Is the New Black. Entre los atractivos de la serie, podemos mencionar la fraternidad que se genera en ese grupo de mujeres que se expresan a través del cuerpo y de sus hilarantes álter egos, la extraordinaria música ochentosa que se emplea en justas dosis, y las interpretaciones del multifacético Marc Maron y la siempre brillante Alison Brie, quien recibió una nominación al Globo de Oro por su papel de Ruth Wilder , esa aspirante a actriz que descubre en la lucha un micromundo donde se mueve como pez en el agua. Asimismo,GLOW es una serie ciento por ciento feminista que habla de lo bella que es la convivencia de la mujer con su propio cuerpo. Disponible desde el 29 de junio.