Los famosos que tuvieron su cameo en Game of Thrones

Este domingo inicia la octava y última temporada de Game of Thrones. La serie que se adueñó de los televidentes con su historia, también sorprendió con los cameos de algunos famosos que expresaron su fanatismo por la serie.

Algunos de las personalidades que tuvieron sus cameos en Game of Thrones son: el cantante Ed Sheeran, el vocalista de Snow Patrol y el baterista de Coldplay, reseñó Infobae.

Sheeran realizó su cameo en el primer episodio de la séptima temporada. El cantante apareció como un integrante del ejército de la familia Lannister, quien comió y bebió junto a Arya Stark.

El miembro de Coldplay salió en el episodio "Las Lluvias de Castamere" en el cual mueren Catelyn Stark, Robb Stark y su esposa Talissa, quien estaba embarazada. El baterista tocó un tambor antes de la dramática escena.

Asimismo, el vocalista de Snow Patrol, Gayry Lightbody, hizo un cameo en la tercera temporada. Apareció como un soldado del ejército Bolton y cantó el tema "The Bear and the Maiden Fair" mientras cabalgaba por un bosque.

