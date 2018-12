Las últimas temporadas y los estrenos más esperados de series en 2019

Con la llegada de 2019 muchos ciudadanos comienzan la cuenta regresiva para poder disfrutar las últimas temporadas de las series que han seguido durante meses, mientras otros esperan con ansias aquellas nuevas historias que formarán parte de su día a día a partir del próximo año.

A continuación, una selección de algunos de los audiovisuales más esperados:

True Detective: La tercera temporada de esta serie de HBO, protagonizada por Mahershala Ali, aparecerá en las pantallas en enero del próximo año.

Game of Thrones: Una de las series más aclamadas en todo el mundo, Game of Thrones reaparecerá en los hogares con su octava y ultima temporada en abril.

Big Little Lies: Meryl Streep, Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern y Shailene Woodley representaran a los personajes de Big Little Lies.

Orange is the new Black: La septima y ultima temporada de Orange is the new Black (Netflix) promete llegar a mediados de 2019.

The Umbrella Academy: Esta serie de Netflix tendrá su estreno en ferebro y contará con la protagonización de Ellen Page. El audiovisual es una adaptación del cómic de Gerard Way sobre varias personas con superpoderes asisten a una escuela para aprender a utilizar sus habilidades.

Stranger Things: Presuntamente la tercera temporada de esta serie llegará a las pantallas a finales de junio para darle continuidad a una de las series más esperadas. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por Netflix.

