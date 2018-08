Jim Carrey volverá a la actuación con la serie Kidding

El actor estadounidense Jim Carrey, ícono de la comedia que se ganó a Hollywood con su papel en La Máscara, regresa a la actuación con la serie Kidding.

Los tiempos de fama de Carrey vieron opacados en los últimos diez años, período en el que no formó parte de ningún gran proyecto por el suicidio de su ex pareja, Cathriona White, quien dejó una carta en la que lo acusaba de llevarla por el camino de las drogas y la depresión.

En este nuevo proyecto, el protagonista de El Grinch interpretará a Jeff Pickles, un presentador de televisión para niños que intenta mantener la cordura y su carrera, mientras que su vida personal se va desmoronando.

La serie estará dirigida por Michel Gondry y se estrena el 9 de septiembre en Estados Unidos en la cadena televisiva Showtime.

"Me identifico con el personaje porque siempre he intentado dar alegría al mundo. Mi intención es librar a las personas de preocupaciones", explicó el actor en una entrevista a The Hollywood Reporter.