Jhonny Jabbour Kalach será el chef de “Eneamiga”

Jhonny Jabbour Ka lach, farmaceuta especializado en medicina homeopática y actor profesional, había asistido a la grabación de "Eneamiga", la primera seriela elaborada por RCTV junto a IVC, pero su destino era representar un papel de relleno en este proyecto.

“José Simón Escalona, el director de la novela y viejo amigo mío, no estaba al tanto de mi participación. Le expliqué que estaría como figurante en el cortejo de una boda en una de las secuencias. Al instante, él soltó una carcajada y me dijo: ‘No mi amigo, usted no es extra en mi producción, ya tienes un papel principal’”, comentó Jabbour.

De esa manera, el modelo se aseguró un lugar en la historia protagonizada por Diana Díaz, Leo Aldana, Charyl Chacón y Damián Genovés. En la trama, representará a Fernando Dávila, un chef gourmet y casado que describe como un hombre fiel que ama a su esposa y anhela formar una numerosa familia.

El joven venezolano de ascendencia siria compartirá escena con sus colegas María Alesia Machado (Sol), su esposa en la novela. También tendrá diálogos con Claudio de la Torre, Andreína Chataing, Sofía Molina, Adelina Menéndez, Daniel Vásquez, Theylor Plaza, Claudia Rojas, Jorge Roig, Melany Mille y Raoul Gutiérrez.

“Asumí mi personaje con mucho optimismo ya que por este medio tengo la oportunidad de entrar en los hogares no solo venezolanos sino de otros países”, explicó Jaboour Kalach, quien ha recibido asesoría de la cineasta, directora y productora Elia Schneider y, actualmente, de Javier Vidal.

“En realidad solo seguí mi instinto, amo la cocina y la comida, y me fue muy fácil adaptarme al personaje ya que en mis estudios y preparación aprendí a involucrarme directamente con mi personaje”, explicó al referirse a cómo asumió el personaje.

“Las grabaciones van muy bien, todo fluyendo de maravilla, la conexión entre el elenco es muy agradable. Ya en varias ocasiones hemos hecho lectura de los libretos, ensayos y grabaciones”, agregó.

Jhonny Jaboour Kalach tenía experiencia previa en dramáticos. Formó parte del elenco de la serie "A Todo Corazón" (1997) y "Sol De Tentación" (1996). Tambiém tuvo la oportunidad de hacer cine venezolano en cintas como "Esclavo de Dios" (2013), entre otras.

El actor también figura como modelo en el videoclip del tema De Aquí No Te Vas, de Nacho. Al mismo tiempo, protagoniza en diferentes campañas publicitarias en el país y es la imagen masculina de un reconocido centro comercial de Caracas.

