Isra de Corcho cantó en un capítulo de la serie Greys Anatomy

El cantante e influencer venezolano Isra de Corcho interpretó la versión en español de la canción “Chasing Cars” de la banca Snow Patrol en la serie Greys Anatomy.

Isra de Corcho expresó su felicidad en las redes sociales por permitirle presentar su voz en la popular serie estadounidense.

“Escuchar mi voz en una serie tan importante como lo es Greys Anatomy no tiene precio, es surreal; aún no me lo creo no entienden mi felicidad”, indicó el influencer en Instagram.

El cantante agradeció a la banda de rock por aprobar su versión en español del tema “Chasing Cars” para la serie Greys Anatomy.