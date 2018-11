Héctor Manrique: Nosotros en Venezuela estamos en guerra

El actor venezolano Héctor Manrique señaló este miércoles que Venezuela presenta “todos los símbolos de guerra”.

"Nosotros en Venezuela estamos en una guerra. Los refugiados, las colas, la escasez, los asesinatos. Todos los símbolos de la guerra los tenemos nosotros en el país”, dijo Manrique.

El actor aseguró que el país no puede crecer mientras en los hospitales no hayan medicamentos y no se tenga una buena infraestructura.

“En Venezuela nada funciona. No existen medicamentos en los hospitales, ni buenas infraestructuras. La gasolina se paga con lo que tengas en el bolsillo. Así un país no crece”, comentó el actor.

El venezolano, quien señaló que el teatro le ofrece una realidad distinta a los actores, destacó que la oposición no ha sido contundente.

"La oposición venezolana no ha entendido que los problemas internos se discuten en privado, por eso no han actuado contundentemente en Venezuela”, resaltó.

