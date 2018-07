Game of Thrones busca recuperar su corona en los Emmy

Tras ausentarse de la ceremonia de 2017 por el retraso de su séptima temporada, Game of Thrones, la serie más premiada en la historia de los Emmy, aspira este año a recuperar su corona en los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla.

La Academia de la Televisión de EE UU anunciará este jueves a las 08.25 horas de Los Ángeles (15.25 horas GMT) los candidatos para la 70 edición de los Emmy, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana.

Después de ganar en 2015 y 2016 el premio a la mejor serie dramática y de convertirse con 38 estatuillas en total en la más galardonada en la andadura de estos reconocimientos, Game of Thrones no participó el año pasado en la gala ya que, por motivos de producción, el estreno de su séptima temporada se retrasó hasta verano, lo que impidió que pudiera inscribirse en estos premios.

Los dragones, las batallas y la fantasía épica no iban a quedarse de lado por mucho tiempo, así que Game of Thrones figura como la gran favorita para las nominaciones de los Emmy que se conocerán mañana.

En la categoría de mejor comedia, después de tres años de dominio de Veep, la ausencia en esta edición de la serie protagonizada por Julia Louis-Dreyfus da esperanzas a potenciales nominadas como Atlanta, GLOW, Barry, Silicon Valley o The Marvelous Mrs. Maisel.

Por otro lado, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, Godless, The Looming Tower o Genius: Picasso destacan en las quinielas para ser nominadas a mejor serie limitada, un formato que atrae cada vez más al público tal y como demostró el rotundo éxito en 2017 de Big Little Lies.

En el año del movimiento “Me Too” (Yo también) y de la rebeldía feminista en Hollywood en contra del acoso sexual, Elisabeth Moss, que ganó en 2017 el Emmy a mejor actriz dramática por la distopía machista The Handmaid’s Tale, parte con muchas opciones para ser nominada junto a Claire Foy (The Crown), Keri Russell (The Americans) o Evan Rachel Wood (Westworld).

En el apartado masculino se espera que sean candidatos actores como Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (ambos de This Is Us), Freddie Highmore (The Good Doctor) y Matthew Rhys (The Americans).

Alison Brie (GLOW), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Allison Janney (Mom) y Debra Messing (Will and Grace) figuran como apuestas principales para ser nominadas al Emmy a mejor actriz cómica, mientras que Donald Glover (Atlanta), William H. Macy (Shameless) o Bill Hader (Barry) aspiran a conseguir candidaturas en la categoría masculina.

El sabor latino en los Emmy lo podrían poner artistas con opciones a ser nominados como Rita Moreno (One Day at a Time), Antonio Banderas (Genius: Picasso), Penélope Cruz y Édgar Ramírez (estos dos últimos por American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace).